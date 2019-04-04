Север Грузии парализовало: страну не отпускает зима

Из-за метелей машины буквально застревают в сугробах и, чтобы их достать, приходится применять спецтехнику

Север Грузии парализовало: страну не отпускает зима 2019-04-04T18:15:25+03:00 Другие страны Из-за метелей машины буквально застревают в сугробах и, чтобы их достать, приходится применять спецтехнику

На севере Грузии – все еще зима. Там, не прекращаются снегопады, а столбики термометров показывают минус 7 градусов по Цельсию.

Фермеры жалуются, что пришлось отложить посевную, ведь местами высота осадков доходит по колено.

В то же время, спасатели призывают водителей не заезжать в горы – там гололедица, из-за чего высока вероятность попасть в дорожную аварию.

Машины не могут проехать и буквально застревают в сугробах, поэтому, чтобы добраться до пострадавших, приходится применять спецтехнику.

Напомним, что аналогичная ситуация сложилась и в трех французских департаментах: Верхняя Савойя, Изер и Савойя. Из-за веток и деревьев, рухнувших на линии электропередач под тяжестью выпавшего снега, 50 тыс. жителей этих областей остались без электричества.

Мы также писали об аномальной погоде на востоке США также неожиданно выпал снег, осложнив ситуацию на дорогах и приведя к задержкам авиарейсов.

Впрочем Киев непогода тоже стороной не обошла – в ночь на среду, 27 марта, в столице Украины разгулялась настоящая метель.

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