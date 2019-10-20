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В результате стрельбы в Кашмире погибли девять человек: почему открыли огонь

20 октября, 11:29

Пострадали трое индийских и восемь пакистанских мирных жителей

/ Фото: AFP

В северном штате Индии – Кашмире в районе Тангдар произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек.

Cообщается, что погибли двое солдат и один мирный житель с индийской стороны, а также шестеро гражданских лиц из Пакистана.

По данным источника, еще трое индийских и восемь пакистанских мирных жителей получили ранения.

Как рассказал представитель индийской армии, Пакистан нарушил режим прекращения огня, действующий в регионе, в результате чего Индия предприняла ответные меры. Глава администрации пакистанской зоны Кашмира Фарук Хайдер в свою очередь осудил убийства мирных жителей, назвав действия Индии "верхом жестокости".

Напомним, ранее полиция Индии взяла под домашний арест лидеров двух самых влиятельных партий в северном штате Джамму и Кашмир, им запрещено покидать дома и принимать делегации. Кроме того, правительство Индии предложило отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом.

В свою очередь начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанская армия поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением Нью-Дели отменить особый статус данного региона.

Также смотрите сюжет "Сегодня" об обострении конфликта между Индией и Пакистаном в последние дни февраля 2019 года:

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Индия Пакистан стрельба Кашмир

Источник: Reuters

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