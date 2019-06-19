В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

Национальное метеорологическое управление страны сообщило об опасности оползней в регионах, затронутых стихией

Фото: Pixabay

Не менее 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник в Японском море. Об этом сообщило в среду информационное агентство Киодо со ссылкой на властей Японии.

По их данным, девять человек получили травмы в префектуре Ямагата, четыре — в Ниигате, еще по одному человеку пострадали в префектурах Мияги и Исикава.

Национальное метеорологическое управление страны сообщило об опасности оползней в регионах, затронутых стихией. Также ведомство предупредило о возможности новых землетрясений аналогичной силы в течение ближайшей недели в Ямагате и Ниигате, сообщает Киодо.

Эпицентр произошедшего землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 10 км под дном Японского моря. Изначально сообщалось о магнитуде 6,8, однако сейсмологи понизили ее до 6,7. После землетрясения произошли около 10 афтершоков магнитудой до 4,1.

Власти изначально объявили угрозу цунами, однако впоследствии она была отменена. В результате удара стихии несколько тысяч домов остались без света.

Напомним, прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

Мы также писали, о землетрясении магнитудой 6,0 в Японии сообщалось прошлым летом.

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