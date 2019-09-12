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В самолет Трюдо врезался автобус

12 сентября, 19:54

Авария произошла в одном из аэропортов Канады

Джастин Трюдо

Джастин Трюдо / Фото: AFP

В одном из аэропортов Канады автобус врезался в воздушное судно Либеральной партии, на котором путешествует премьер-министр страны Джастин Трюдо во время избирательной кампании.

Автобус зацепил крыло самолета, оставив на нем заметную царапину. Обошлось без пострадавших, а самого Трюдо в момент инцидента на борту самолета не было. В его штабе заверили, что профессиональную оценку повреждениям самолета дадут позже.

Напомним, ранее в США в штате Огайо около аэропорта "Толедо Экспресс" разбился грузовой самолет, погибли два человека. Одному погибшему члену экипажа было 69 лет, второму – 72. Оба они из Техаса.

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самолет упал на стоянку для грузовиков неподалеку от аэропорта и протаранил несколько пустых автомобилей, в результате чего произошел пожар.

Для ликвидации пожара были привлечены пожарные подразделения из нескольких округов штата.

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Ранее сообщалось, что десять человек погибли при крушении небольшого двухмоторного самолета в Далласе в американском штате Техас.

Самолет Beechcraft BE-350 King Air ("Бичкрафт би-и-350 Кинг Эйр") во время взлета врезался в ангар на территории муниципального аэропорта Эддисон и загорелся.

Для расследования инцидента прибыли представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США. Национальный совет по безопасности на транспорте также принял решение направить своих специалистов для проведения расследования.

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Канада самолет Трюдо

Источник: Сегодня

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