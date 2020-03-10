В Саудовской Аравии хотят казнить брата и племянника короля

Правоохранительные органы Саудовской Аравии арестовали брата и племянника короля – Ахмада бин Абдель Азиза Аль Сауда и бывшего кронпринца Мухаммеда бин Наифа.

По данным источников The Washington Post, монаршие особы были задержаны утром 6 марта после визита во дворец по вызову наследного принца Мухаммеда бин Салмана и cейчас содержатся на частных королевских виллах, причем им позволено видеться с семьей.

Ссылаясь на три источника, британское издание The Guardian пишет, что их подозревают в намерении помешать кронпринцу Салману в будущем занять трон.

Реклама

Якобы с этой целью они хотели использовать Совет присяги, который в 2017 году 31 голосом против 3 избрал Мухаммеда бин Салмана наследником престола вместо принца Наифа, причем брат короля, принц Ахмад, был одним из тех, кто голосовал против.

Арестованных саудовских принцев обвиняют в намерении сделать Ахмада бен Абдель Азиза председателем Совета присяги, и, скорее всего, им предъявят обвинения в государственной измене, за что саудовское законодательство предусматривает смертную казнь.

В тренде Космический корабль SpaceX пристыковался к МКС: видео

6 марта также были задержаны еще два принца, включая главу МВД, но их допросили и 8 марта освободили. Также под стражей остаются еще и другие представители королевского семейства, но их численность неизвестна.

Напомним, что несколько лет назад в Саудовской Аравии уже казнили родственника короля – принца Турки бин Сауда аль-Кабира, которого признали виновным в убийстве.

Мы также писали, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашуджи в 2018 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама