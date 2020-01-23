Появилась онлайн-карта распространения опасного коронавируса по миру

Смертельный коронавирус из Китая продолжает свою атаку на другие страны. В Интернете даже появилась онлайн-карта мирового распространения опасного вируса.

Отметим, что за последнюю неделю количество подтвержденных заражений увеличилась втрое. Вирус обнаружили в 13 провинциях Китая, а также муниципалитетах Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь. Штамм 2019-nCOV также был зафиксирован в других странах – в США, Таиланде, Южной Корее, Тайване, Японии. С подозрением на заражение госпитализированы людей в России и Беларуси.

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Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань — крупном торгово-промышленном центре КНР с населением более 11 млн человек. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

Сейчас китайские власти подтвердили более 600 случаев заражения с 18 летальными исходами.

Напомним, 23 января в международном аэропорту "Борисполь" созвали экстренное заседание по ситуации вокруг распространения вируса из Китая. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, закрывать воздушные ворота в страны Азии здесь не собираются.

Впрочем, в "Борисполе" разработали схему действий в случае вирусной опасности. Как будут спасать украинцев – смотрите в сюжете:

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