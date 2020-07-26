В Северной Корее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в стране

Коронавирус подозревают у пациента, вернувшегося в КНДР из Южной Кореи

В Северной Корее власти заявили о первом случае подозрения на коронавирусную инфекцию на территории страны. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

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По данным агентства, коронавирус подозревают у пациента, вернувшегося в КНДР из Южной Кореи 19 июля. У него наблюдаются симптомы, похожие на заболевание, вызываемое коронавирусом.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын инициировал экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи для обсуждения ситуации. Он также заявил о готовности перейти к состоянию максимальной готовности для защиты от распространения коронавируса.

По официальным данным, в КНДР до этого момента не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом. Мол, с конца января в стране были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын рассказал, почему в КНДР нет коронавируса.

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