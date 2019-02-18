В Швейцарии сошел с рельсов высокоскоростной пассажирский поезд
Из поезда было эвакуировано 240 пассажиров
Высокоскоростной пассажирский поезд Intercity-Express (ICE) сошел с рельсов недалеко от города Базель в Швейцарии. Об этом говорится на портале железнодорожных дорог Швейцарии.
"В Швейцарии, недалеко от города Базель, в 20:50 (по местному времени – ред.) с рельсов сошел пассажирский высокоскоростной поезд. Поезд следовал из Берлина в швейцарский курортный город Интерлакен", – говорится в сообщении.
Из поезда было эвакуировано 240 пассажиров, пострадавших нет.
Официальных заявлений причин сход проезда с рельс пока нет. Введется расследование.
Напомним, около 40 вагонов товарного состава, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов в канадской провинции Манитоба.
Кроме того, 20 ноября в районе каталонского муниципалитета Вакариссес также сходил с рельсов поезд. В результате случившегося пострадали около полусотни человек, а один человек погиб. Тогда Государственная железнодорожная сеть Испании Renfe объяснила причины инцидента оползнем.
Также аналогичный случай произошел в Испании и годом ранее. Тогда в результате схода с рельсов поезда, следовавшего по маршруту Малага – Севилья, пострадал 21 человек.
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