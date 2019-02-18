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В Швейцарии сошел с рельсов высокоскоростной пассажирский поезд

Сегодня, 10:22

Из поезда было эвакуировано 240 пассажиров

Фото: Железная дорога Швейцарии
Фото: Железная дорога Швейцарии.
В Швейцарии сошел с рельсов высокоскоростной пассажирский поезд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a69/2da/5c6a692da8fef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a69/2da/5c6a692da8fef.jpg Другие страны Из поезда было эвакуировано 240 пассажиров

Высокоскоростной пассажирский поезд Intercity-Express (ICE) сошел с рельсов недалеко от города Базель в Швейцарии. Об этом говорится на портале железнодорожных дорог Швейцарии.

"В Швейцарии, недалеко от города Базель, в 20:50 (по местному времени – ред.) с рельсов сошел пассажирский высокоскоростной поезд. Поезд следовал из Берлина в швейцарский курортный город Интерлакен", – говорится в сообщении.

Из поезда было эвакуировано 240 пассажиров, пострадавших нет.

Официальных заявлений причин сход проезда с рельс пока нет. Введется расследование.

Напомним, около 40 вагонов товарного состава, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов в канадской провинции Манитоба.

Кроме того, 20 ноября в районе каталонского муниципалитета Вакариссес также сходил с рельсов поезд. В результате случившегося пострадали около полусотни человек, а один человек погиб. Тогда Государственная железнодорожная сеть Испании Renfe объяснила причины инцидента оползнем.

Также аналогичный случай произошел в Испании и годом ранее. Тогда в результате схода с рельсов поезда, следовавшего по маршруту Малага – Севилья, пострадал 21 человек.

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Тег Швейцария, железная дорога, рельсы

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УНН

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