В Швейцарии умер самый титулованный шеф-повар XX века: фото блюд

В столице Швейцарии Женеве на 74-м году жизни умер французский шеф-повар Жоэль Робюшон. Он владел ресторанами на трех континентах. Возглавляемые им заведения получили в общей сложности 32 мишленовские звезды (престижные кулинарные награды). Так что у него этих звезд набралось больше всех других поваров в мире. В 1989 году ресторанный гид Gault et Millau назвал его "шеф-поваром века".

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Как пишет Le Figaro, причиной смерти Жоэля Робюшона стало онкологическое заболевание. Повар был болен раком поджелудочной железы.

Незадолго до своей смерти Робюшон продал свои заведения. За свою жизнь он написал две кулинарные книги на французском, которые были переведены на английский язык, а также вел кулинарные шоу на телевидении.

Как сообщалось, что умер изобретатель Гавайской пиццы с ананасами. Сэм Панопулос любил экспериментировать с ингредиентами, и одним из результатов стала именно Гавайская пицца с ананасами.

Ранее были названы лучшие повара в мире.

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