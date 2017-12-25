В швейцарских Альпах три человека погибли из-за схода лавин

За последние дни в швейцарских Альпах трое человек погибли в результате трех разных случаев схода лавины. Об этом сообщает Reuters. "Три человека погибли в результате отдельных происшествий с лавиной в швейцарских Альпах", – говорится в сообщении.

Человек, катавшийся на лыжах рядом с горой Ховардхорн в южном кантоне Уоллис, погиб под завалом лавины в понедельник утром. Также турист, пропавший без вести в субботу, был найден мертвым. Еще один человек из группы, совершившей восхождение на высоту 2700 метров в районе Сент-Люк, погиб в результате схода лавины в субботу.

Ранее сообщалось, что во Франции погибли трое туристов в результате схода лавины. Три туриста, пропавшие без вести, были найдены мертвыми в воскресенье в горах Шартрез, в Изере, при "разных обстоятельствах", двое из которых были жертвами лавины, мы узнали из рельеф в горах.

Также мы сообщали, что Гидрометцентр предупреждает, завтра из-за снегопадов и оттепели на Закарпатье и во Львовской области в горах возможен сход лавин. К тому же прогнозируют туманы, гололед на горных серпантинах и налипание мокрого снега.

На Прикарпатье из-за потепления незначительно возрастет уровень воды в Днестре и Пруте.