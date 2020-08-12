В Сингапуре начали разработку вакцины против коронавируса

В эксперименте участвуют около 100 человек в возрасте от 21 до 55 лет

Сингапурские ученые приступили к первой фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с коллегами из американской фармацевтической компании Arcturus Therapeutics. Об этом пишет газета The Straits Times.

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В эксперименте участвуют около 100 человек в возрасте от 21 до 55 лет, которым будет сделана одна инъекция. Как отмечают специалисты из местного кластера медучреждений SingHealth, на первой фазе предстоит оценить потенциальную токсичность препарата, а также каким образом он будет выводиться из организма. Как ожидается, этот этап продлится до конца октября. По словам ученых, третья и заключительная стадия исследований вакцины Lunar-Cov19 может пройти в конце года.

Разработка сингапурских и американских специалистов отличается от традиционных препаратов тем, что содержит только фрагменты генетического материала вируса, а не весь вирус. Попадая в организм человека, эти элементы заставляют клетку производить защитный белок против коронавируса.

Ранее директор департамента медицинских услуг Минздрава Кэннет Мак отметил, что вакцина для массового использования может быть доступна в Сингапуре только к концу 2021 года.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин испытал на одной из дочерей российскую вакцину от коронавируса.

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