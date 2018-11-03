В Сирии подорвали пятерых российских военных – СМИ

Также погибли солдаты Асада, еще несколько человек были ранены

В Сирии в штаб-квартире российских войск, которая находилась в провинции Дейр-эз-Зор, в результате подрыва мины погибли пятеро военных из РФ. Об этом сообщает местное издание Zamanalwsl со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в результате инцидента, который произошел в пятницу, 2 ноября, погибли также солдаты войск сирийского президента Башара Асада. Количество жертв среди них в настоящее время неизвестно. Кроме того, в результате взрыва мины, которая была заложена в штаб-квартире россиян, еще три человека были ранены.

По данным издания Eldorar, всего в результате инцидента погибли семь человек.

На днях стало известно, что в Сирии был уничтожен российский наемник, воевавший на стороне диктатора Башара Асада – Анатолий Чагин (позывной "Док").

А в конце мая мы писали, что в Сирии в результате нападения боевиков ИГИЛ погибли девять российских военных и 26 бойцов сирийской армии режима президента Башара Асада.

Также стоит вспомнить о разгроме российских наемников ЧВК "Вагнера" в Сирии в начале февраля в результате боестолкновения с американцами. США нанесли массированных артиллерийский и авиаудар по наемникам. Был нанесен колоссальный ущерб россиянам.