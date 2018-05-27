Атака ИГИЛ в Сирии: уничтожены девять российских военных и 26 солдат Асада

В Сирии в результате нападения боевиков ИГИЛ погибли девять российских военных и 26 бойцов сирийской армии режима президента Башара Асада. Об этом 27 мая на своей странице в Twitter сообщило агентство AFP со ссылкой на данные мониторинговой группы.

В сообщении не уточняются обстоятельства гибели участников конфликта и дата произошедшего.

Сегодня, 27 мая в Министерстве обороны РФ озвучили информацию о том, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате боя погибли четверо российских военных, еще трое находятся в больнице с ранениями. Двое погибли на месте, а еще двое военных РФ скончались в госпитале от полученных ранений.

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось. Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам", – заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что причиной гибели россиян стала атака на артиллерийскую батарею сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, в начале марта в Сирии разбился российский военный самолет. Так, Ан-26 вылетел в 13:44 из Квайреса на Хмеймим. Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции "съехала" в овраг. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что на Ан-26 в Сирии погибли 27 российских офицеров, включая генерал-майора. В военном ведомстве подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту не было.

Также стоит вспомнить о разгроме российских наемников ЧВК "Вагнера" в Сирии в начале февраля в результате боестолкновения с американцами. США нанесли массированных артиллерийский и авиаудар по наемникам. Был нанесен колоссальный ущерб россиянам. По разным данным потери составили от 2015 до 600 человек убитыми и сожжено десятки единиц техники. В Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками.



