В Сирии разбился российский боевой вертолет

Российский вертолет Ка-52 потерпел катастрофу в Сирии, где ранее разбился российский истребитель Су-30СМ, оба летчика погибли. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли", – сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что поисково-спасательная группа доставила тела погибших летчиков на аэродром базирования. "По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", – сказали в Минобороны.

Двухместный боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника и является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула". "Аллигатор" оснащен двумя газотурбинными двигателями мощностью 2 тыс. 400 лошадиных сил каждый. Вооружен пушкой 2А42-1 калибра 30 мм, способен нести до 2 тыс. 500 кг боевой нагрузки.

Напомним, 3 мая над Средиземным морем потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба летчика погибли.

После падение самолета появились фото и подробности от Минобороны РФ. В российском военном ведомстве выдвинули версию, что причиной падения истребителя могла стать птица.