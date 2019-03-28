В сирийском Алеппо гремели взрывы
В армии Израиля отказались комментировать сообщения о ракетном ударе в Сирии
В ночь на 28 марта сирийские СМИ сообщили о серии мощных взрывов возле Алеппо.
Сирийское телевидение передает, что атаке с воздуха подверглись военный аэродром и промышленная зона Шейх-Наджар. Согласно этому сообщению, силами ПВО Сирии были сбиты несколько целей.
Информационное агентство SANA написало, что, предположительно, речь идет об атаке, осуществленной ВВС Израиля.
В результате атаки произошло отключение электричества в городе.
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В свою очередь, израильские военные отказались комментировать информацию СМИ о нанесении еврейским государством ракетного удара в районе Алеппо.
Напомним, в результате теракта в Сирии погибли десятки людей в северо-западной провинции Идлиб. В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада. Среди погибших были мирные жители.
А тем временем, бойцы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) установили контроль над последним форпостом террористов группировки "Исламское государство" (ИГ) на востоке Сирии. Об этом сообщило НПО "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".
Согласно сообщению, курдские бойцы при поддержке ВВС Америки захватили населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком. Он был последним анклавом террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Некоторые боевики все еще могут скрываться в подземных туннелях.
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