В сирийском лагере для беженцев из-за холода умерли 29 детей и новорожденных
Ситуация в лагере Аль-Холь душераздирающая
На северо-востоке Сирии в лагере для беженцев за последние 8 недель из-за переохлаждения умерли не менее 29 детей и новорожденных.
Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters, ссылаясь на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Так, спасаясь от боевых действий в Дейр-эз-Зоре между Исламским государством и поддерживаемым США альянсом Сирийских демократических сил, в лагерь Аль-Холь прибыли около 23 000 человек.
"Ситуация в лагере Аль-Холь душераздирающая. Дети умирают от переохлаждения, поскольку их семьи бегут в безопасное место", - заявила представитель ВОЗ в Сирии Элизабет Хофф (Elizabeth Hoff).
Агентство Организации Объединенных Наций призвало к беспрепятственному доступу к лагерю, заявив, что ситуация стала "критической" для 33 000 человек, которые сейчас живут там в условиях крайне холодной зимы.
"Тысячи новоприбывших были вынуждены провести несколько ночей в местах приема лагеря под открытым небом, без палаток, одеял и отопления. Гуманитарному доступу к лагерю и близлежащим дорогам препятствуют бюрократические препятствия и ограничения безопасности", – добавили в ВОЗ.
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