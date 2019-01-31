В сирийском лагере для беженцев из-за холода умерли 29 детей и новорожденных

Ситуация в лагере Аль-Холь душераздирающая

Фото: AFP

В сирийском лагере для беженцев из-за холода умерли 29 детей и новорожденных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/36f/726/5c536f726d50a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/36f/726/5c536f726d50a.jpg 2019-01-31T23:58:00+02:00 Другие страны Ситуация в лагере Аль-Холь душераздирающая

На северо-востоке Сирии в лагере для беженцев за последние 8 недель из-за переохлаждения умерли не менее 29 детей и новорожденных.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters, ссылаясь на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, спасаясь от боевых действий в Дейр-эз-Зоре между Исламским государством и поддерживаемым США альянсом Сирийских демократических сил, в лагерь Аль-Холь прибыли около 23 000 человек.

"Ситуация в лагере Аль-Холь душераздирающая. Дети умирают от переохлаждения, поскольку их семьи бегут в безопасное место", - заявила представитель ВОЗ в Сирии Элизабет Хофф (Elizabeth Hoff).

Агентство Организации Объединенных Наций призвало к беспрепятственному доступу к лагерю, заявив, что ситуация стала "критической" для 33 000 человек, которые сейчас живут там в условиях крайне холодной зимы.

"Тысячи новоприбывших были вынуждены провести несколько ночей в местах приема лагеря под открытым небом, без палаток, одеял и отопления. Гуманитарному доступу к лагерю и близлежащим дорогам препятствуют бюрократические препятствия и ограничения безопасности", – добавили в ВОЗ.

Ранее мы писали, что в Дании появится "остров невезения", куда выселят нелегалов. На остров Линдгольм обустроят центр беженцев, в котором будут жить те, кого нельзя депортировать из страны.

А Германия заплатит беженцам за возвращение домой. МВД обращается к мигрантам с плакатов на немецком, английском, арабском и русском языках.

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