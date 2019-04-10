В сирийской Ракке из-за взрыва двух бомб погибли 13 человек

Среди погибших есть гражданские дети и женщины

Фото: AFP

В сирийской Ракке из-за взрыва двух бомб погибли 13 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d28/7fd/5cad287fd9e60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d28/7fd/5cad287fd9e60.jpg 2019-04-10T02:21:00+03:00 Другие страны Среди погибших есть гражданские дети и женщины

Во вторник в городе Ракка в Сирии в результате двойного взрыва погибли 13 человек – в основном гражданские.

Об этом сообщает Daily Sabah.

"На одной из центральных улиц сирийского города Ракка во вторник днем взорвались начиненный взрывчаткой автомобиль и бомба, в результате чего погибли 9 мирных жителей и 4 бойца поддерживаемых США сил", - говорится в сообщении.

Среди погибших есть гражданские дети и женщины.

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Как известно, Ракка была отвоевана в ИГИЛ проамериканскими и преимущественно курдскими по составу Сирийскими демократическими силами (SDF) еще в 2017 году после масштабной военной операции.

Командование SDF объявило, что в прошлом месяце окончательно победило "Исламское государство" после взятия Бахуза на востоке Сирии – последней цитадели джихадистов. Однако, боевики-исламисты перегруппировались в пустыне Бадиа и продолжают совершать нападения на подконтрольные SDF территории, а также террористические акты.

Напомним, в результате теракта в Сирии погибли десятки людей в северо-западной провинции Идлиб. В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада. Среди погибших были мирные жители.

А тем временем, бойцы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) установили контроль над последним форпостом террористов группировки "Исламское государство" (ИГ) на востоке Сирии. Об этом сообщило НПО "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

Согласно сообщению, курдские бойцы при поддержке ВВС Америки захватили населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком. Он был последним анклавом террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Некоторые боевики все еще могут скрываться в подземных туннелях.

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