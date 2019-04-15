В Сомали заместитель лидера террористов ИГИЛ убит в результате авиаудара

Удар поразил автомобиль, в котором ехал Дхокоб, и еще один пассажир

Фото: REUTERS/Feisal Omar.

Заместитель лидера группировки "Исламское государство" в Сомали, где ранее американские военные уничтожили группу боевиков, был убит в результате авиаудара.

Об этом сообщил сомалийский министр безопасности региона Пунтленд Абдисамад Мохамед Галлан, пишет The Voice of America.

"В воскресенье между селами Холь-Анод и Хириро произошел авиаудар, в результате которого погиб Абдихаким Мохамед Ибрагим, известный как Дхокоб", – говорится в сообщении.

Галлан сказал, что удар поразил автомобиль, в котором ехал Дхокоб, и еще один пассажир. По его словам, оба человека погибли, другого пассажира пока не опознали. По словам анонимного свидетеля, автомобиль, в котором ехали двое погибших, сгорел.

Галлан отметил, что гибель одного из их высших руководителей ИГИЛ ускорит искоренение этой группировки.

ИГИЛ в Сомали возглавляет шейх Абдулкадир Мумин, бывший ученый в "Аш-Шабаб". В октябре 2015 года он дезертировал из группы "Аш-Шабаб" и пообещал быть верным лидеру ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади. Дхокоб был правой рукой Мумина, который выжил в результате другого авиаудара в своей горном убежище в районе Бари в ноябре 2017 года. Напомним, авиация Соединенных Штатов в ноябре 2017 года нанесла первый авиаудар по позициям "Исламского государства" в Сомали. Ранее сообщалось, что США спустя 24 года вернут своих военных в Сомали.Военные США сообщили, что направят в Сомали несколько военнослужащих для обучения армии этой страны и ее поставки для борьбы против исламистской группировки "Аш-Шабаб". Так, примерно 40 военнослужащих направят в Сомали. Это будет наибольшее развертывания войск США в Восточной Африке примерно за 20 лет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Сомали заместитель лидера террористов ИГИЛ убит в результате авиаудара". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.