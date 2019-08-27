В Средиземном море спасли около 100 мигрантов

Фото: REUTERS/Mark Zammit Cordina

Немецкое спасательное судно Eleonore спасло около 100 мигрантов в Средиземном море примерно в 50 километрах от побережья Ливии. Об этом в понедельник, 26 августа, заявил Аксель Штайер – сооснователь немецкой благотворительной организации Mission Lifeline, которая финансирует судно Eleonore.

Владелец и капитан корабля Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch) написал в сети Twitter: "Я очень рад, что мы спасли всех людей. Нам удалось это буквально в последнюю секунду, так как лодка почти утонула". Теперь капитан судна просит правительство ФРГ о содействии, чтобы Eleonore разрешили войти в один из европейских портов.

После того как в конце июня 2018 года ни одна страна Евросоюза в течение нескольких суток не соглашалась принимать немецкое судно Lifeline со спасенными 234 мигрантами из Ливии на борту, оно прибыло в порт Валлетты. Мальтийские власти конфисковали судно, поскольку оно "не принадлежало какому-либо государству". Экипаж утверждал, что Lifeline ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицали это.

Позже на капитана Клауса-Петера Райша завели уголовное дело. Его обвиняли в управлении судном в территориальных водах Мальты без надлежащей лицензии, незаконном пересечении морской границы государства и игнорировании должностных инструкций.

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В итоге его приговорили на Мальте к штрафу в 10 тысяч евро. В то же время суд признал, что спасение беженцев не являлось для Райша коммерческой деятельностью, а было гуманитарным актом.

Ранее венгерский суд приговорил к пожизненному заключению четверых людей, которых признали виновными в гибели более семи десятков мигрантов.

В августе 2015 года, осужденные перевозили в грузовике-рефрижераторе 71 беженца из Сирии, Ирака и Афганистана.

Когда те стали задыхаться, преступники, несмотря на многочисленные просьбы, отказались открыть двери и впустить воздух. После гибели людей они просто оставили грузовик с телами на обочине дороги на венгерско-австрийской границе. Большинство погибших – мужчины, но были среди них также – женщины и дети.

Напомним, ранее сообщалось, что суд приговорил обвиняемых в гибели мигрантов к 25 годам тюрьмы каждого.

Мы также писали, что прокуратура Норвегии обвинила бывшего министра рыбной промышленности Свейна Людвигсена (2001-2005 гг.) в изнасиловании нескольких мигрантов, которым его страна дала убежище.

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