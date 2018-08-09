В Стамбуле столкнулись два самолета

Оба самоета повреждены, на место происшествия прибыли пожарные

В аэропорту Ататюрка в Стамбуле пассажирский самолет марокканской авиакомпании Royal Air Maroc столкнулся с лайнером Turkish Airlines.

Инцидент произошел в зоне парковки самолетов возле международного терминала. Марокканский лайнер двигался к своему выходу, когда по не установленной пока причине задел крылом заднюю часть фюзеляжа самолета ТА. Турецкий лайнер стоял возле выхода и готовился вылететь в Джидду (Саудовская Аравия).

Оба самолета получили повреждения. На место прибыли пожарные расчеты на случай непредвиденного развития ситуации. Начато расследование инцидента.

Напомним, в середине мая в аэропорту Стамбула столкнулись два самолета. Как сообщили очевидцы, при столкновении лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana Airlines нанес серьезные повреждения самолету A321Turkish Airlines.

Как сообщалось, в начале мая в киевском аэропорту самолет столкнулся с погрузчиком. Пострадал авиалайнер рейса EG276 Киев – Неаполь итальянской авиакомпании Ernest Airlines.

Также зимой 2018 года в самом большом аэропорту Канады столкнулись два самолета. На борту одного из самолетов находилось 6 членов экипажа и 168 пассажиров, все из которых безопасно эвакуировались.