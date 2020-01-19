В Таиланде армия присягала на верность королю на украинских танках "Оплот": фото

В Таиланде прошел военный парад в честь принятия Вооруженными силами королевства присяги на верность своему монарху – коронованному в прошлом году Раме Х (до коронации Маха Вачиралонгкорн).

Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Таиланде, Лаосе, Мьянме Андрей Бешта. Дипломат отметил, что на мероприятии были также представлены украинские бронетранспортеры и танки.

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"Украинский БТР-3Е1 и танки "Оплот" достойно представлены на параде по случаю принятия Вооруженными Силами Таиланда присяги на верность королю Раме Х в рамках празднования коронации Его Величества", – написал Бешта.

Напомним, Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года — на 50-й день после смерти своего отца Пумипона Адульядета (Рамы IX), правившего королевством на протяжении 70 лет.

В статье на нашем сайте вы можете узнать, как проходила в центре Бангкока пышная церемония коронации главы государства. Облаченный в золотые одежды Рама Х сам водрузил себе на голову Великую корону победы весом 7,3 кг, поскольку по традиции это запрещено делать другим, чтобы не коснуться головы короля и тем самым не осквернить ее

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