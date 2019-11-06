В Таиланде неизвестные напали на КПП: 15 человек погибли

После стрельбы нападавшие применили взрывчатку и рассыпали гвозди на проезжей части, чтобы задержать преследователей

/ Фото: REUTERS/Surapan Boonthanom

По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные силы безопасности.

/ Фото: REUTERS/Surapan Boonthanom

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По данным агентства, еще четверо получили ранения. После стрельбы нападавшие применили взрывчатку и рассыпали гвозди на проезжей части, чтобы задержать преследователей.

Правоохранительные органы полагают, что атака была совершена местными сепаратистами. Представитель сил безопасности в регионе также отметил, что инцидент стал одним из самых масштабных за последнее время.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли около 7 тысяч человек.

Напомним, что ранее в Таиланде жестоко расправились с миллионершей. Богачку убили, замуровали в собственном холодильнике и залили бетоном. Вонн Джирахароенинг, которой было 58 лет, в городе Чиангмай нашли соседи, которые услышали запах из ее дома и вызвали полицию. Женщина имела строительный бизнес и занималась благотворительностью. Она исчезла 18 октября, с тех пор явно лежала в холодильнике. У нее украли машину и банковские карточки. Правоохранители разыскивают ее любовника. Его видели на видео с камер банкоматов, через которые снимали средства со счетов миллионерши.

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