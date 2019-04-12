В Таиланде погибли 46 человек в результате ДТП в первый день новогодних каникул

Как и в предыдущие годы, самыми распространенными причинами аварий стали вождение в состоянии алкогольного опьянения

Фото: AFP

Почти 50 человек погибли, 482 пострадали в различных дорожно-транспортных происшествиях по всему Таиланду 11 апреля. Как сообщил в пятницу министр транспорта Акхом Темпиттайапайсит, во время первого дня празднования Сонгкрана (тайский Новый год) произошли 468 аварий. Всплеск аварийности связан с массовым передвижением тайцев по стране во время праздника, проводить который принято в кругу родных и близких.

По данным газеты "Бангкок пост", больше всего ДТП зафиксировано в южной провинции Накхонситхаммарат – 23 случая. Больше всего пострадавших в провинции Накхонратчасима – 23 человека, погибших в Удонтхани – четыре человека. Как и в предыдущие годы, самыми распространенными причинами аварий стали вождение в состоянии алкогольного опьянения (34,6%) и значительное превышение скорости (26,9%). В большинстве ДТП (78,47%) участвовали мотоциклисты.

На время Сонгкрана стражи порядка установили по всей стране 2 036 дополнительных контрольно-пропускных пунктов. На них уже были остановлены 709,4 тыс. транспортных средств, на более 163,5 тыс. водителей составлены протоколы за нарушение различных правил дорожного движения, в том числе 45,2 тыс. человек передвигались на мотоциклах без шлемов и 41,4 тыс. не имели водительских удостоверений. По информации полиции, в суды было направлено 1,6 тыс. дел, связанных с нарушением правил дорожного движения – вождение в нетрезвом виде (1,1 тыс. случаев) и под воздействием наркотиков (314). Кроме того, к ответственности были привлечены 1,6 тыс. граждан Таиланда и 43 иностранца.

В 2018 году за неделю новогодних каникул во время празднования Сонгкрана в различных дорожных авариях погибли 418 человек и 3,8 тыс. пострадали. С 11 по 17 апреля на дорогах королевства произошло 3,7 тыс. ДТП.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пассажирский автобус слетел с дороги: более 30 человек пострадали.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Таиланде погибли 46 человек в результате ДТП в первый день новогодних каникул". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.