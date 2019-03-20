В Таиланде пассажирский автобус слетел с дороги: более 30 человек пострадали

Двое пострадавших получили серьезные травмы

Фото из открытых источников.

В Таиланде пассажирский автобус слетел с дороги: более 30 человек пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg 2019-03-20T08:22:00+02:00 Другие страны Двое пострадавших получили серьезные травмы

В северо-восточной провинции Накхонратчасима в Таиланде автобус с пассажирами слетел с дороги в разделительный кювет и перевернулся. Травмы в ДТП получил по меньшей мере 31 человек, сообщают местные СМИ.

По данным спасателей, на момент аварии в автобусе находились 44 пассажира. На данный момент всех пострадавших доставили в больницу. Двое из них получили серьезные травмы.

Как сообщили в полиции, причиной ДТП, скорее всего, стало то, что водитель транспортного средства задремал за рулем.

Были ли в числе пострадавших граждане Украины – пока не сообщается

Напомним, не так давно в восточной таиландской провинции Прачинбури автобус, перевозивший школьников и учителей, врезался в отбойник, перевернулся и упал в канаву. В ДТП погибла девочка, еще 31 человек получил травмы. Всех пострадавших госпитализировали в больницы, десять из них получили серьезные травмы.

Кроме того, ранее в Турции на 20-м километре трассы Анкара – Аксакай перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 43 получили ранения и были госпитализированы.

Также мы писали о страшном ДТП в американском штате Техас. Там грузовой поезд протаранил школьный автобус. В результате столкновения погиб один из учеников, которые находились в салоне автобуса. Кроме того, травмы получила еще одна школьница и водитель автобуса.

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