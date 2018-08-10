В Тайване 93-летняя женщина рискнула прыгнуть с парашютом

Экстремалка говорит – полет понравился и хочет повторить его на свое столетие

Жительница Тайваня стала старейшей женщиной в стране, которая прыгнула с воздушным крылом с горы. Ей 93 года.

Летала в паре с опытным инструктором. Экстремалка говорит – полет понравился и хочет повторить его на свое столетие. Чтобы стать самой пожилой женщиной в мире, которая решилась подняться в небеса на параглайде.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области 71-летняя женщина на инвалидной коляске решила экстремально отметить свой день рождения. Женщина заказала себе в подарок прыжок с парашютом.

Ранее мы писали, что американка Эйла Кэмпбелл в свой 94-й день рождения прыгнула с парашютом. Пенсионерка побила рекорд американского президента Джорджа Буша-старшего, который прыгнул в 90. Прыжок прошел успешно, приземление было мягким.

Также напомним, что 76-летняя пенсионерка в самодельных коньках виртуозно катается по озеру. Каждый день российская пенсионерка Любовь Мореходова привязывает к своим валенкам коньки, чтобы пробежать на них 8 километров – 4 км в одну сторону и столько же обратно