В Тбилиси на крупном вещевом рынке произошел пожар

Сегодня, 02:24

Справиться с огнем пытаются около 35 пожарных бригад


Фото: netgazeti.ge

Фото: netgazeti.ge

Фото: netgazeti.ge

В центре Тбилиси на территории крупного вещевого рынка возник пожар, передает 1TV.

По данным телекомпании, справиться с огнем пытаются около 35 пожарных бригад.

Сообщается, что владельцы торговых точек пытаются спасти свой товар. На месте мобилизованы бригады скорой помощи и сотрудники патрульной полиции. Прилегающая к рынку территория ограждена, движение автотранспорта ограничено.

Причины возникновения огня неизвестны. 

На место происшествия прибыл мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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Ранее мы сообщали о печальном завершении традиционного рождественского фейерверка в кубинском городе Ремедиос: в результате самопроизвольных взрывов пострадали около 40 человек, в том числе 6 детей. Все раненые госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, 8 из них находятся в критическом состоянии. Иностранных граждан среди пострадавших нет. 

А 26 октября в Джакарте произошел взрыв с пожаром на заводе фейерверков, в результате чего погибли по меньшей мере 46 человек, десятки получили ранения. 

Как рассказали очевидцы, два взрыва, полностью уничтоживших крышу завода, были слышны за несколько километров.

Тела погибших полиция обнаружила на складе завода при разборке завалов.
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