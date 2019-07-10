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В Тихом океане нашли мусорный остров крупнее двух Украин

10 июля, 13:34

Смесь пластиковых отходов занимает площадь более чем в 1,5 млн. квадратных километров


После того, как в июне из Тихого океана выловили 40 тонн пластика, экологи сообщили новый факт о загрязнении океана:  в настоящее время между Калифорнией и Гавайями дрейфует едва ли не самый большой мусорный остров.

Смесь пластикового мусора занимает площадь более чем в полтора миллиона квадратных километров. На этой территории можно разместить почти три Украины.

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Среди всех стран в мире больше всего загрязнены Соединенные Штаты. Ежегодно здесь производится 157 млн. тонн мусора. В Украине появляется мусора поменьше – около 10 млн. тонн в год.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что запущенная в октябре очистительная система The Ocean Cleanup все еще не начала отлавливать пластиковый мусор из Тихого океана: в работе системы возникли проблемы, в результате чего она притягивает пластик, но не удерживает его.

Также в прошлом году стало известно о загрязнении одной из самых туристических стран мира – Доминиканы. Всего за неделю местные власти при помощи волонтеров убрали с побережья около 60 тонн мусора.

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Тег экология, мусор, тихий океан, загрязнение, окружающая среда, пластик

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