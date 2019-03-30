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В Токио у императорского дворца расцвели сакуры

Сегодня, 17:10

Аллея сакур стала самым популярным местом для туристов

В Токио у императорского дворца расцвели сакуры Другие страны Аллея сакур стала самым популярным местом для туристов

В столице Японии Токио у императорского дворца расцвели сакуры. Сейчас это – самое популярное место в Японии. Как это выглядит – показали журналисты "Сегодня".

Сейчас деревья сакуры расцвели по полной, именно поэтому аллея сакур у Императорского дворца, которую называют Чидоригафучи, стала самым популярным местом для туристов. А вот местные сравнивают их цветение с прошлогодним сезоном. Говорят, в этот раз больше белых тонов, чем розовых.

Розовым цветом сакур можно полюбоваться и на другой стороне полушария – в Вашингтоне. Пик расцвета этих деревьев пришелся на выходные: раскрылись семьдесят процентов всех цветов – раскрылись.

"Вся моя семья приехала на это посмотреть. Мы бывали здесь десятки раз, но нам никогда не надоедает. Наоборот, каждый раз наслаждаемся", – поделился с "Сегодня" житель штата Вирждиния Барки Пейн.

Ранее мы писали о том, что цветение сакуры в Японии считается особым временем года, у которого даже имеет отдельное название – "ханами". Обычно оно наступает в апреле, но в этом году это произошло очень рано. 

В прошлом году мы писали, что почти 2 тысячи деревьев японской сакуры зацвели в Ужгороде

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Тег США, Япония, цветение, сакура, сакуры

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