В Токио у императорского дворца расцвели сакуры

Аллея сакур стала самым популярным местом для туристов

В Токио у императорского дворца расцвели сакуры 2019-03-30T17:10:00+02:00 Другие страны Аллея сакур стала самым популярным местом для туристов

Сейчас деревья сакуры расцвели по полной, именно поэтому аллея сакур у Императорского дворца, которую называют Чидоригафучи, стала самым популярным местом для туристов. А вот местные сравнивают их цветение с прошлогодним сезоном. Говорят, в этот раз больше белых тонов, чем розовых.

Розовым цветом сакур можно полюбоваться и на другой стороне полушария – в Вашингтоне. Пик расцвета этих деревьев пришелся на выходные: раскрылись семьдесят процентов всех цветов – раскрылись.

"Вся моя семья приехала на это посмотреть. Мы бывали здесь десятки раз, но нам никогда не надоедает. Наоборот, каждый раз наслаждаемся", – поделился с "Сегодня" житель штата Вирждиния Барки Пейн.

Ранее мы писали о том, что цветение сакуры в Японии считается особым временем года, у которого даже имеет отдельное название – "ханами". Обычно оно наступает в апреле, но в этом году это произошло очень рано.

В прошлом году мы писали, что почти 2 тысячи деревьев японской сакуры зацвели в Ужгороде.

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