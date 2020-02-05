Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

В Турции пассажирский Boeing разломался при посадке: видео

5 февраля, 18:17

После приземления лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в заграждение

В Стамбуле произошла авиакатастрофа пассажирского лайнера, на борту которого находились более 170 человек.

Как сообщает турецкое издан Sozcu, днем 5 февраля при посадке в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в заграждение и раскололся на несколько частей.

В результате аварии воздушное судно загорелось, но огонь оперативно погасили.

Реклама

Авиакатастрофа случилась с самолете авиакомпании Fly Pegasus, который выполнял внутренний рейс Измир – Стамбул, на борту которого находились 177 человек. После приземления началась их безопасная эвакуация.

Вскоре после случившегося в Министерстве транспорта Турции сообщили, что в результате случившегося никто не погиб, однако есть пострадавшие. Их количество не уточнили.

В тренде
Белорусы резко передумали идти в Союзное государство с Россией: что произошло
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Прокуратура страны начала расследование обстоятельств ЧП.

Аэропорт временно прекратил работу – все рейсы перенаправляются в Стамбульский аэропорт им. Ататюрка.

Новость дополняется...

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Стамбул

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта зараженийДругие страны
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробностиДругие страны
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль "7 километр"Одесса
"Вам показывают совсем не то": живущая в Китае украинка рассказала правду о коронавирусеДругие страны
В Сирии казнили четырех российских спецназовцев: фото
В Сирии казнили четырех российских спецназовцев: фотоДругие страны
Коронавирус ударил по ценам на нефть: эксперты бьют тревогу
Коронавирус ударил по ценам на нефть: эксперты бьют тревогуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...