В Турции пассажирский Boeing разломался при посадке: видео

После приземления лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в заграждение

В Стамбуле произошла авиакатастрофа пассажирского лайнера, на борту которого находились более 170 человек.

Как сообщает турецкое издан Sozcu, днем 5 февраля при посадке в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в заграждение и раскололся на несколько частей.

В результате аварии воздушное судно загорелось, но огонь оперативно погасили.

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Авиакатастрофа случилась с самолете авиакомпании Fly Pegasus, который выполнял внутренний рейс Измир – Стамбул, на борту которого находились 177 человек. После приземления началась их безопасная эвакуация.

Вскоре после случившегося в Министерстве транспорта Турции сообщили, что в результате случившегося никто не погиб, однако есть пострадавшие. Их количество не уточнили.

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Прокуратура страны начала расследование обстоятельств ЧП.

Аэропорт временно прекратил работу – все рейсы перенаправляются в Стамбульский аэропорт им. Ататюрка.

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