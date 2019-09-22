В Турции перевернулся автобус с россиянами, пострадали 22 человека: подробности

15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи

/ Фото: AFP

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье, пострадали 22 человека. Об этом в Facebook сообщило посольство России в Турции.

"21 сентября в Анталье около 6.00 утра во время трансфера в аэропорт произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего российских туристов, находившихся на отдыхе в курортной зоне Кемера. В результате инцидента, причины которого выясняются трафиковой полицией, пострадали 22 российских туриста. Из них 7 человек отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи", - говорится в сообщении.

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По информации врачей, жизни пострадавших ничто не угрожает, их общее состояние удовлетворительное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в турецком поселке Кестель во время вечернего шоу в ресторане отеля детей из Екатеринбурга облили горящим маслом. Сообщается, что этой произошло на финальном ужине во время шоу повара. Он допустил ошибку и горящее масло полилось на людей – пострадали восемь человека, среди которых двое детей из РФ.

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