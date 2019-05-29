Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Турции проходят крупнейшие в истории подводные спасательные учения НАТО

29 мая, 22:50

Учения должны перенести спасательные элементы из стран, где они размещены, по воздуху и морю, в район аварии

Крупнейшие в истории подводные поисково-спасательные учения НАТО в настоящее время проходят в турецкой части Эгейского моря, сообщает Hurriyet daily news.

"Военные учения KURTARAN-19 являются крупнейшими национальными подводными поисково-спасательными учениями, которые когда-либо проводились в НАТО", – сказал турецкий полковник Ниязи Угур, командир спасательных и подводных лодок.

В учениях, которые начались 28 мая на военно-морской базе Аксаз, в Эгейской провинции Мугла, принимают участие Вооруженные силы Турции и 18 других стран, а также организация наблюдателей.

Угур заявил, что KURTARAN-19 – это учения по спасению личного состава на подводной лодке.

"Цель учений состоит в том, чтобы наиболее эффективным образом перенести спасательные элементы из стран, где они размещены, по воздуху и морю, в район аварии", - сказал Угур.

Учения призваны "разработать методы проведения совместных спасательных операций по спасению подводного персонала стран НАТО и стран, не входящих в альянс, а также внедрить современные спасательные системы и возможности", добавил он.

Кроме Турции, другими странами-участницами учений являются США, Азербайджан, Бангладеш, Бразилия, Болгария, Алжир, Франция, Грузия, Италия, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, Малайзия, Пакистан и Португалия.

Кроме того, международные учения "Пылающий меч" сил специального назначения с участием более 400 иностранных военных из стран НАТО и партнеров альянса пройдут 12–30 июня в Литве. Правительство республики, как сообщила пресс-служба Кабмина, одобрило прибытие на учения такого количества иностранных солдат.

Ранее сообщалось, как танковый резерв ООС отразил "прорыв врага".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Турция, НАТО, учения

Вы сейчас просматриваете новость " В Турции проходят крупнейшие в истории подводные спасательные учения НАТО". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В СНБО объяснили причину испытаний новых украинских ракет

23 мая, 18:21

Кривонос отметил, что стрельбы завершены успешно

На юге Украины состоялись успешные испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р"

23 мая, 14:18

Испытания будут продолжаться до конца недели

Как танковый резерв ООС отразил "прорыв врага": опубликованы мощные фото и видео

23 мая, 04:30

По окончании тренировки подразделения вернулись в определенные места отвода тяжелого вооружения

Главком НАТО объяснил, как США будут поддерживать Украину

22 мая, 21:16

В НАТО приветствуют приверженность украинского руководства реформированию Вооруженных сил

В Одесской области начались испытания украинских ракетных комплексов

21 мая, 21:27

В связи с этим в Черном море перекрыли район

В Румынии стартовали крупнейшие учения НАТО в области коммуникаций и информатики

19 мая, 12:29

В учениях принимают участие более 1200 румынских и иностранных военнослужащих

Врачи назвали продукты с высоким содержанием калия

Смерть на тренировке. Молодой российский талант погиб

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Транзит российского газа через Украину: РФ сделает себе хуже

"Укрзализныця" получила вагоны с душем и умывальником в купе

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась фигурой

Впервые в истории человечества: Звук с поверхности Марса

Диета Пятнашки: как похудеть всего за 5 дней

У внучки сенатора-олигарха отобрали «победу» в шоу «Голос. Дети»

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Победительница «Холостяк 9» подтвердила отношения с Добрыниным

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

В России провели испытания первого квантового телефона
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь