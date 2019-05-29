В Турции проходят крупнейшие в истории подводные спасательные учения НАТО
Учения должны перенести спасательные элементы из стран, где они размещены, по воздуху и морю, в район аварии
Крупнейшие в истории подводные поисково-спасательные учения НАТО в настоящее время проходят в турецкой части Эгейского моря, сообщает Hurriyet daily news.
"Военные учения KURTARAN-19 являются крупнейшими национальными подводными поисково-спасательными учениями, которые когда-либо проводились в НАТО", – сказал турецкий полковник Ниязи Угур, командир спасательных и подводных лодок.
В учениях, которые начались 28 мая на военно-морской базе Аксаз, в Эгейской провинции Мугла, принимают участие Вооруженные силы Турции и 18 других стран, а также организация наблюдателей.
Угур заявил, что KURTARAN-19 – это учения по спасению личного состава на подводной лодке.
"Цель учений состоит в том, чтобы наиболее эффективным образом перенести спасательные элементы из стран, где они размещены, по воздуху и морю, в район аварии", - сказал Угур.
Учения призваны "разработать методы проведения совместных спасательных операций по спасению подводного персонала стран НАТО и стран, не входящих в альянс, а также внедрить современные спасательные системы и возможности", добавил он.
Кроме Турции, другими странами-участницами учений являются США, Азербайджан, Бангладеш, Бразилия, Болгария, Алжир, Франция, Грузия, Италия, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, Малайзия, Пакистан и Португалия.
Кроме того, международные учения "Пылающий меч" сил специального назначения с участием более 400 иностранных военных из стран НАТО и партнеров альянса пройдут 12–30 июня в Литве. Правительство республики, как сообщила пресс-служба Кабмина, одобрило прибытие на учения такого количества иностранных солдат.
Ранее сообщалось, как танковый резерв ООС отразил "прорыв врага".
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