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Как танковый резерв ООС отразил "прорыв врага": опубликованы мощные фото и видео

23 мая, 04:30

По окончании тренировки подразделения вернулись в определенные места отвода тяжелого вооружения

Новый командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский проверил готовность танкового резерва к действиям в случае прорыва вооруженными формированиями Российской Федерации нашей обороны на Донбассе.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Танкисты резерва командующего ООС отработали отражение атаки противника, который прорвал или вклинился в оборону наших войск.

После получения сигнала танковое подразделение совершило марш и развернулось на указанном огневом рубеже. На месте танкисты замаскировали технику, затем выполнили определенные тактические маневры.

Каждая из таких тренировок, по словам офицера объединенного командного пункта Объединенных сил, как и выполнение реальных боевых задач, начинается с заблаговременной работы командиров и штабов по планированию действий с учетом изменений обстановки, уточненных задач, уровня подготовки личного состава и доведение принятых решений до подчиненных командиров.

По окончании тренировки подразделения вернулись в определенные места отвода тяжелого вооружения и техники, где командующий ООС подвел итоги занятий и определил задачи по дальнейшему совершенствованию навыков танковых экипажей и слаженности действий в составе подразделений, говорится в сообщении штаба.


Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что неделей ранее под Киевом прошли масштабные военные учения .

Также сообщалось, что Украина и Великобритании провели учения в Черном море . Ракетный катер "Прилуки" и британский HMS ECHO H87 отработали совместное маневрирование и противовоздушную оборону.

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Тег Донбасс, танки, учения, танкисты, Сырский

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