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В Турции провели 1,5 млн тестов на коронавирус

16 мая, 02:58

Елена Кузьмич

В течение последних суток в стране сделан 34 821 тест на коронавирус

С начала пандемии коронавируса медики Турции, где по новым правилам планируют открыть туристический сезон, провели более полутора миллиона тестов на COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, – пишет "Укринформ".

"Общее количество тестов у нас превысило 1,5 миллиона. Тем временем становится все меньше пациентов в реанимационных отделениях", – сообщил министр.

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По его словам, в течение последних суток в стране сделан 34 821 тест на коронавирус, выявлено 1635 случаев инфицирования. Умерли 55 больных, выздоровели – 2315.

С начала эпидемии в Турции подтверждено 144 749 случаев COVID-19, в том числе 4007 летальных, 104 030 пациентов выздоровели.

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Ранее сообщалось, что в Турции почти 7,5 тысячи медиков заразились коронавирусом. Это около 6,5% из 1 миллиона 100 тысяч медицинских работников в Турции. Аналогичный показатель в Европе составляет 10-11%. Также в стране запланировали проведение дополнительных тестов на наличие коронавируса среди медработников. Ранее почти 60% случаев заражения коронавируса были зафиксированы в Стамбуле.

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Турция тест коронавирус

Источник: Укринформ

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