В Турции разбился военный истребитель

В Вооруженных силах страны заявили, что самолет находился на тренировочной миссии

Военный истребитель F-16 потерпел крушение в центральном районе провинции Невшехир в Турции, на данный момент спасатели обнаружили тело одного солдата.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Причина аварии пока не установлена.

В Вооруженных силах страны заявили, что самолет находился на тренировочной миссии.

Медицинские бригады и пожарные команды были отправлены в этот район.

Как сообщалось, на авиабазе Торрехон-де-Ардос недалеко от Мадрида разбился истребитель F-18 ВВС Испании. Авария произошло во время взлета. Об этом говорится на официальном аккаунте авиабазы в Twitter.

Пилот самолета погиб. Ему было 26 лет. Многие испанские политики выразили соболезнования в связи с его гибелью. В их числе был премьер-министр страны Мариано Рахой.

Ранее в Испании разбился истребитель Eurofighter, который возвращался с парада по случаю Национального праздника Испании. Пилоту также не удалось катапультироватсья.

Ранее сообщалось, что на японском острове Окинава потерпел крушение вертолет CH-53 Sea Stallion американских ВМС.

Также грузовое судно потерпело крушение возле Кот-д'Ивуара.