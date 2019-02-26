В Турции сделали четкое заявление по закупке у России систем С-400
Турция никогда не откажется от данных ранее обещаний, заявили в министерстве
Турция не намерена отказываться от своих обещаний России по сделке о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.
"Нет никакой необходимости делать какие-либо заявления в связи с С-400, это завершенное дело. Турция никогда не откажется от данных ранее обещаний. Нас не касается то, о чем говорят другие (стороны)", – сказал он.
Ранее сообщалось, что Вашингтон, Париж и Рим обсуждают с Анкарой альтернативы покупке Турцией российских комплексов С-400.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что турецкие власти готовы допустить американских технических экспертов к изучению зенитных комплексов С-400. Таким образом, Анкара хочет разрешить беспокойство Пентагона, связанное с американо-турецким военным сотрудничеством.
Именно Турция является ключевым партнером в программе США по созданию истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, разработанных, чтобы обходить С-400. Так, 10 турецких компаний получили от США заказ на 12 млрд долларов по производству ключевых компонентов для самолета, включая фюзеляж и шасси.
Учитывая то, что целью российских комплексов С-400 являются, по большей части, американские и коалиционные самолеты, чиновники в США выразили беспокойство тем, что новейшие технологии истребителя F-35 "могут быть скомпрометированы и использованы для улучшения системы противовоздушной обороны России", утверждают источники издания.
Ранее мы уже писали, что США считают приобретаемые Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 угрозой для истребителей пятого поколения F-35, в связи с чем Вашингтон может ввести санкции в адрес Анкары.
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