В Турции сделали четкое заявление по закупке у России систем С-400

Турция никогда не откажется от данных ранее обещаний, заявили в министерстве

Фото: MilitaryRussia.Ru.

В Турции сделали четкое заявление по закупке у России систем С-400 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg 2019-02-26T15:29:00+02:00 Другие страны Турция никогда не откажется от данных ранее обещаний, заявили в министерстве

Турция не намерена отказываться от своих обещаний России по сделке о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.

"Нет никакой необходимости делать какие-либо заявления в связи с С-400, это завершенное дело. Турция никогда не откажется от данных ранее обещаний. Нас не касается то, о чем говорят другие (стороны)", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон, Париж и Рим обсуждают с Анкарой альтернативы покупке Турцией российских комплексов С-400.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что турецкие власти готовы допустить американских технических экспертов к изучению зенитных комплексов С-400. Таким образом, Анкара хочет разрешить беспокойство Пентагона, связанное с американо-турецким военным сотрудничеством.

Именно Турция является ключевым партнером в программе США по созданию истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, разработанных, чтобы обходить С-400. Так, 10 турецких компаний получили от США заказ на 12 млрд долларов по производству ключевых компонентов для самолета, включая фюзеляж и шасси.

Учитывая то, что целью российских комплексов С-400 являются, по большей части, американские и коалиционные самолеты, чиновники в США выразили беспокойство тем, что новейшие технологии истребителя F-35 "могут быть скомпрометированы и использованы для улучшения системы противовоздушной обороны России", утверждают источники издания.

Ранее мы уже писали, что США считают приобретаемые Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 угрозой для истребителей пятого поколения F-35, в связи с чем Вашингтон может ввести санкции в адрес Анкары.

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