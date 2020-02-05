В Турции сошли две лавины подряд: десятки погибших, фото и видео

Вторая лавина накрыла спасателей, которые разбирали снежные завалы после первой

Видео: Reuters

На востоке Турции в одном и том же месте в течение 24 часов сошли две лавины, в результате чего погибли более двух десятков человек.

Как сообщает Hurriyet, первая лавина обрушилась на автодорогу возле города Бахчисарай в провинции Ван поздно вечером 4 февраля, накрыв несколько машин.

Несмотря на то, что отправленные на место трагедии спасатели обнаружили пятерых погибших, еще двое оставались пропавшими без вести, поэтому их поиски продолжились и на следующий день.

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Во время поисково-спасательных работ 5 февраля на чрезвычайников сошла вторая лавина, которая отняла жизни еще 18 человек.

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Кроме того, как сообщили в турецком Министерстве внутренних дел, после второй лавины были госпитализированы порядка трех десятков спасателей.

Поисково-спасательные работы затрудняются туманом, снегопадом и сильным ветром.

Напомним, ранее в австрийских Альпах тоже сошла лавина, накрыв группу отдыхающих. В результате двое лыжников погибли и еще один был ранен.

Тем временем, Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины также объявила 3 уровень снеголавинной опасности в Карпатах в Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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