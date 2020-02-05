Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

В Турции сошли две лавины подряд: десятки погибших, фото и видео

5 февраля, 15:46

Вторая лавина накрыла спасателей, которые разбирали снежные завалы после первой

Видео: Reuters

На востоке Турции в одном и том же месте в течение 24 часов сошли две лавины, в результате чего погибли более двух десятков человек.

Как сообщает Hurriyet, первая лавина обрушилась на автодорогу возле города Бахчисарай в провинции Ван поздно вечером 4 февраля, накрыв несколько машин.

Несмотря на то, что отправленные на место трагедии спасатели обнаружили пятерых погибших, еще двое оставались пропавшими без вести, поэтому их поиски продолжились и на следующий день.

Реклама

Во время поисково-спасательных работ 5 февраля на чрезвычайников сошла вторая лавина, которая отняла жизни еще 18 человек.

В тренде
В Сирии повстанцы уничтожили штаб российских наемников, опубликовано видео
Скриншот с видео

Кроме того, как сообщили в турецком Министерстве внутренних дел, после второй лавины были госпитализированы порядка трех десятков спасателей.

Поисково-спасательные работы затрудняются туманом, снегопадом и сильным ветром.

Напомним, ранее в австрийских Альпах тоже сошла лавина, накрыв группу отдыхающих. В результате двое лыжников погибли и еще один был ранен.

Тем временем, Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины также объявила 3 уровень снеголавинной опасности в Карпатах в Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Турция снег лавина спасательная операция

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта зараженийДругие страны
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробностиДругие страны
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль "7 километр"Одесса
"Вам показывают совсем не то": живущая в Китае украинка рассказала правду о коронавирусеДругие страны
В Сирии казнили четырех российских спецназовцев: фото
В Сирии казнили четырех российских спецназовцев: фотоДругие страны
Коронавирус ударил по ценам на нефть: эксперты бьют тревогу
Коронавирус ударил по ценам на нефть: эксперты бьют тревогуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...