В Турции зарегистрировали уже шесть кандидатов в президенты

Сегодня, 11:30

У претендентов есть время до вечера пятницы, чтобы оспорить решение местной ЦИК

Фото: AFP
Фото: AFP

В Турции Высшая избирательная комиссия утвердила шесть кандидатур на пост президента страны, для участия в выборах 24 июня. Об этом сообщает ТАСС.

За кресло главы государства будут бороться: 

  • действующий президент Тайип Эрдоган (альянс Партии справедливости и развития и Партии националистического движения)
  • Мухаррем Индже (Народно-республиканская партия)
  • Догу Перинчек (Рабочая партия)
  • Мерал Акшенер (Хорошая партия)
  • Темель Карамоллаоглу (Партия благополучия)
  • Селахаттин Демирташ (Партия демократии народов)

Один из желающих – лидер артии справедливости Ведждет Оз ранее также передал в ЦИК заявление на регистрацию кандидатом, но не смог набрать 100 тыс. подписей для выдвижения.

Согласно местному законодательству, у претендентов есть время до вечера пятницы оспорить решение ЦИК.

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 24 июня, то есть почти на полтора года ранее планировавшегося срока – в ноябре 2019 года. 

Напомним, правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) и вступившая с ней в альянс Партия националистического движения (ПНД) передали в местную Высшую избирательную комиссию заявку на выдвижение действующего президента Тайипа Эрдогана в качестве кандидата на президентских выборах 24 июня
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