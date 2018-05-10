В Турции зарегистрировали уже шесть кандидатов в президенты
У претендентов есть время до вечера пятницы, чтобы оспорить решение местной ЦИК
В Турции Высшая избирательная комиссия утвердила шесть кандидатур на пост президента страны, для участия в выборах 24 июня. Об этом сообщает ТАСС.
За кресло главы государства будут бороться:
- действующий президент Тайип Эрдоган (альянс Партии справедливости и развития и Партии националистического движения)
- Мухаррем Индже (Народно-республиканская партия)
- Догу Перинчек (Рабочая партия)
- Мерал Акшенер (Хорошая партия)
- Темель Карамоллаоглу (Партия благополучия)
- Селахаттин Демирташ (Партия демократии народов)
Один из желающих – лидер артии справедливости Ведждет Оз ранее также передал в ЦИК заявление на регистрацию кандидатом, но не смог набрать 100 тыс. подписей для выдвижения.
Согласно местному законодательству, у претендентов есть время до вечера пятницы оспорить решение ЦИК.
Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 24 июня, то есть почти на полтора года ранее планировавшегося срока – в ноябре 2019 года.
Напомним, правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) и вступившая с ней в альянс Партия националистического движения (ПНД) передали в местную Высшую избирательную комиссию заявку на выдвижение действующего президента Тайипа Эрдогана в качестве кандидата на президентских выборах 24 июня.