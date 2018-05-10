В Турции зарегистрировали уже шесть кандидатов в президенты

У претендентов есть время до вечера пятницы, чтобы оспорить решение местной ЦИК

В Турции Высшая избирательная комиссия утвердила шесть кандидатур на пост президента страны, для участия в выборах 24 июня. Об этом сообщает ТАСС.

За кресло главы государства будут бороться:

действующий президент Тайип Эрдоган (альянс Партии справедливости и развития и Партии националистического движения)

Мухаррем Индже (Народно-республиканская партия)

Догу Перинчек (Рабочая партия)

Мерал Акшенер (Хорошая партия)

Темель Карамоллаоглу (Партия благополучия)

Селахаттин Демирташ (Партия демократии народов)

Один из желающих – лидер артии справедливости Ведждет Оз ранее также передал в ЦИК заявление на регистрацию кандидатом, но не смог набрать 100 тыс. подписей для выдвижения.

Согласно местному законодательству, у претендентов есть время до вечера пятницы оспорить решение ЦИК.

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 24 июня, то есть почти на полтора года ранее планировавшегося срока – в ноябре 2019 года.

Напомним, правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) и вступившая с ней в альянс Партия националистического движения (ПНД) передали в местную Высшую избирательную комиссию заявку на выдвижение действующего президента Тайипа Эрдогана в качестве кандидата на президентских выборах 24 июня.