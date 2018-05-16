В Туркменистане изымают автономера начинающиеся на "77" – их отдадут семье президента

Инспекторы дорожного движения Балканской и Дашогузской областей Туркменистана начали останавливать владельцев автомобилей с номерными знаками, начинающимися на "77". Номера при этом конфискуют, а водителей просят явиться в отделение полиции для получения новых. Об этом сообщает информагентство "Радио Азатлык".

По предварительной информации, запрет на использование таких номеров связан с тем, что теперь они предназначены исключительно для родственников президента страны Гурбангулы Мяликкулиевича Бердымухаммедова. Региональной полиции дано указание до конца месяца изъять все "красивые" номерные знаки.

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"Радио Азатлык" со ссылкой на одного из полицейских также сообщает, что введению запрета предшествовал инцидент, когда одним из инспекторов был остановлен кто-то из близких Бердымухаммедова. В связи с этим министру внутренних дел Искендеру Муликову был объявлен строгий выговор за "неудовлетворительное исполнение должностных полномочий", а также "ослабление надзора за подведомственными органами".

Зимой появилась информация о том, что в Туркменистане полиция приступила к отлову автомобилей всех цветов, кроме белого. Владельцам предписывалось не только отвезти машину на штрафстоянку, но также перекрасить его или прекратить эксплуатацию. До этого в стране запретили женщинам садиться за руль, а также размещать в салонах машин амулеты, надписи и игрушки.

Ранее государственное телевидение выпустило ролик с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Верхом на коне он осматривал новостройки Ашхабада. На видео президент рассекает на фоне современных районов Ашхабада. Он одет в спортивный костюм, в руках у него стек, им он подгоняет лошадь. Параллельно глава государства раздает распоряжения подчиненным.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов решил играть в коммандос. В Интернете появился ролик, в котором туркменский лидер в камуфляже ведет стрельбу из пистолета-пулемета, винтовки и пистолета, а также метает нож.

Также, какое-то время назад, президент Туркменистана победил на скачках и выиграл внедорожник.