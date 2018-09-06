В тюрьмах Индии больше нет места геям

Сегодня, 03:44

Гомосексуализм исключили из списка уголовных преступлений в Индии

Фото: AFP
Фото: AFP

Гомосексуализм не является уголовным преступлением в Индии – такое постановление принял 6 сентября Верховный суд Индии.

Ссылаясь на местное издание Indian Express, высшая инстанция отменила действие "антигейской" 377 статьи уголовного кодекса, которой было предусмотрено до 10 лет лишения свободы за нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Суд принял решение декриминализировать однополые связи между совершеннолетними людьми, одобрив ходатайство, поданное сразу пятью гей-активистами в ответ на нежелание рассматривать этот вопрос министерством внутренних дел Индии.

Стоит отметить, что уголовно пресекать однополую любовь в Индии начали еще в колониальтную эпоху – аналогичные статьи действовали в Англии, которой подчинялась Индия.

Местные активисты неоднократно просили отменить тюремные сроки за гомосексуализм, однако их требования постоянно встречались отказом.

Иная ситуация сложилась в Индонезии, где, как мы уже писали, запретили избивать геев публично, и решили делать это тайно.

Ранее сообщалось, что российские геи Павел Стоцко и Евгений Войцеховский были вынуждены бежать из страны после заключения однополого союза.

Кроме того, ранее Папа Римский Франциск вступился за гомосексуалов, заявив, что их такими создал Бог.
Индия, лгбт, однополые браки, гомосексуальность
Источник:

ТАСС

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