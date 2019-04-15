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В Уганде умер украинский миротворец

Сегодня, 02:04

Украинский полковник Юрий Политько умер 11 апреля

Украинские миротворцы
Украинские миротворцы. Фото: Минобороны Украины

В Уганде от малярии умер украинский военнослужащий, который участвовал в миротворческой миссии ООН в Демократической республике Конго.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Украинский полковник Юрий Политько умер 11 апреля в результате тяжелой формы протекания малярии в госпитале 4-го уровня города Кампала. Военнослужащий Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины служил военным наблюдателем в городе Китчанга.

Напомним, что несколько лет назад подполковник милиции Владимир Гончар скончался от тропической малярии, принимая участие в международной операции по поддержанию мира и безопасности ООН в Кот-д’Ивуаре.

Стоит отметить, что украинцы и по сей день участвуют в миротворческих операциях в других государствах. Например, в прошлом году 250 военных отправились в Конго, чтобы там служить в составе миссии ООН.

В целом, как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, украинские миротворцы продолжают выполнять задачи в семи странах мира в девяти операциях.

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Тег Уганда, малярия, миротворцы, украинец

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