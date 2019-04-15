В Уганде умер украинский миротворец

Украинский полковник Юрий Политько умер 11 апреля

Украинские миротворцы. Фото: Минобороны Украины

В Уганде от малярии умер украинский военнослужащий, который участвовал в миротворческой миссии ООН в Демократической республике Конго.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Украинский полковник Юрий Политько умер 11 апреля в результате тяжелой формы протекания малярии в госпитале 4-го уровня города Кампала. Военнослужащий Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины служил военным наблюдателем в городе Китчанга.

Напомним, что несколько лет назад подполковник милиции Владимир Гончар скончался от тропической малярии, принимая участие в международной операции по поддержанию мира и безопасности ООН в Кот-д’Ивуаре.

Стоит отметить, что украинцы и по сей день участвуют в миротворческих операциях в других государствах. Например, в прошлом году 250 военных отправились в Конго, чтобы там служить в составе миссии ООН.

В целом, как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, украинские миротворцы продолжают выполнять задачи в семи странах мира в девяти операциях.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Уганде умер украинский миротворец". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.