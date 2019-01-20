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В Узбекистане нашли клад стоимостью миллион долларов

Сегодня, 21:59

Коллекцию ценностей считали утерянной более 80 лет

В Узбекистане нашли клад стоимостью миллион долларов Другие страны Коллекцию ценностей считали утерянной более 80 лет

В Узбекистане во время раскопок в подвале одного из зданий в Ташкенте был обнаружен клад, считавшийся утраченным более 80 лет назад. Его стоимость по предварительным оценкам составляет более миллиона долларов, сообщает kun.uz.

Как сообщается, в подвале здания, построенного в 1870 году, был обнаружен вход в еще одно скрытое помещение. Внутри были найдены редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты, посуда и предметы старины, картины, иконы и многое другое.

На данный момент полный реестр находок еще не составлен, место обнаружения изучает группа археологов Академии наук. Коллекция взята под государственную охрану и перевозится в музей. Некоторые из предметов планируют передать для реставрации в спецлаборатории Польши и Германии.

Ранее мы писали, что бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота.

Напомним, что строитель из румынского села Бикиджи нашел 95 тысяч евро в старом шкафу, который он купил. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

Также мы писали, что немцы нашли в Польше клад по дедушкиной карте. Молодые люди не смогли забрать ценности.

Узбекистан, раскопки, археологи, клад

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