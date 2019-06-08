В в Казахстане дикий лось пробрался в библиотеку – видео

Сохатого посетителя сняли потрясенные студенты спортивного колледжа.

В городе Семей в Казахстане, дикий лось пробрался в библиотеку. Сохатого посетителя сняли потрясенные студенты спортивного колледжа. Чтобы попасть в библиотеку, лось разбил окно. А уже внутри буквально замер возле полок с книгами. Чтобы вывести его оттуда, вызвали биологов и полицию.

Ранее сообщалось, что во двор одного из спальных районов Львова забежал лось. Хозяин пытался выпустить животное, когда увидел, что тот истекает кровью – вероятно, ранение было получено, когда перепрыгивало через забор.

Ни полиция, ни спасатели, которых вызвали на место, помочь не смогли – лось погиб. Тушу увезли на утилизацию. Для этого пришлось разобрать забор и пригнать экскаватор.

"Утром завтракаю с дочкой и слышу какой-то грохот у ворот. Я выхожу, а у меня лось на огороде стоит. Раненый. Я открыл ворота, чтобы может как-то вышел, но он весь в крови и стоял на месте. Я вызвал полицию", – рассказал хозяин дома Станислав Овчаренко.

Отметим, что ранее в Житомирской области лось, который выбежал на дорогу, стал причиной смертельной аварии – столкнулись грузовик и микроавтобус. ДТП произошло на трассе Киев – Чоп, когда грузовой DAF сбил лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.

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