В Великобритании коронавирус унес жизни более 40 тысяч человек

С 15 июня все сотрудники и посетители британских больниц будут обязаны носить маски.

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании превысило 283 тыс., а число летальных исходов достигло 40,2 тыс. Об этом сообщает Минздрав королевства.

За сутки зарегистрировано 357 новых смертей.

"У 283 311 человек результаты анализов на заражение коронавирусом нового типа оказались положительными. 40 261 человек, к сожалению, скончался", — говорится в документе.

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Накануне британские власти сообщили о 176 новых смертях, а за день до этого — о 324.

В стране уже полтора месяца наблюдается тенденция к уменьшению как числа смертей, так и новых случаев инфицирования.

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С15 июня все сотрудники и посетители британских больниц будут обязаны носить маски. Ранее стало известно о том, что ношение масок с 15 июня станет обязательным и для всех пассажиров общественного транспорта. Жителей страны призвали не нарушать действующие правила социального дистанцирования и не собираться большими группами.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня — второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки. С 15 июня откроется большинство непродовольственных магазинов.

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Ранее сообщалось, что Бразилия обогнала Великобританию по числу зараженных коронавирусом и вышла на третье место в мире.

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