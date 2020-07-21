В Великобритании заподозрили РФ во влиянии на референдум о Шотландии

Эту попытку назвали "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы"

Британские депутаты считают, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии.

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Об этом сообщает The Daily Telegraph, которой удалось ознакомиться с докладом парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности.

Согласно выводам 50-страничного документа, Москва пыталась повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии 2014 года.

В докладе говорится, что существует "заслуживающий доверия комментарий из открытых источников, что Россия предприняла попытку повлиять на кампанию за независимость Шотландии".

Попытка вмешательство названа в документе "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".

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В докладе обращено внимание на продолжающуюся кампанию за независимость Шотландии.

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На референдуме Шотландия проголосовала 55 % голосов за то, чтобы остаться частью королевства.

"В докладе также будет содержаться призыв к властям "следить за деньгами". Лондон был убежищем для сомнительных российских денег, и многие люди в Великобритании помогли этому случиться", – заявил осведомленный источник издания.

Как сообщает издание, среди авторов доклада бывший сотрудник британской службы внешней разведки Ми-6 Кристофер Стил. Он известен как автор досье на президента США Дональда Трампа, в котором утверждалось, что Кремль поддерживал президентскую избирательную кампанию Трампа в 2016 году.

Напомним, что ранее наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден заявил, что в случае победы готов распорядиться о введении санкций и осуществлении кибератак в отношении государств, которым приписывают попытки вмешательства в американские электоральные процессы, например, против России.

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