В Венесуэле из-за протестов пострадало более 300 человек – правозащитники
В Венесуэле начались крупные беспорядки по всей стране
Более 300 человек пострадали в результате столкновений во время протестов в Венесуэле. Об этом сообщил правозащитник, глава НПО "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.
"Четверо убиты, 240 задержаны, более 300 пострадали (включая огнестрельные ранения и другое) в ходе демонстраций 30 апреля – 1 мая", – заметил он в сервисе микроблогов Twitter.
Напомним, что венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима. Однако за последние два дня жертвами столкновений с полицией в Каракасе стали как минимум два человека.
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов.
Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот".
В свою очередь в МИД Украины призвали к прозрачным выборам в этой страны. Замминистра Сергей Кислица считает, что это единственный выход из кризиса. "С тревогой наблюдаем за столкновениями между протестующими и режимом в Венесуэле. Наши соболезнования близким погибших и раненым. Единственный путь прекратить кровопролитие, узурпацию власти (Николаса) Мадуро, страдания людей – это свободные и прозрачные президентские выборы, сертифицированные международными организациями, в частности ОАГ (Организация Американских государств)".
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