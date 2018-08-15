В Венесуэле начнут выплачивать зарплаты криптовалютой

В стране придумали, как "избавить" свою валюту от чудовищной девальвации

В Венесуэле президент Николас Мадуро объявил, что государственная нефтяная компания PDVSA переходит на использование правительственной криптовалюты под названием petro. Об этом сообщает ABC.

Мадуро отметил, что в стране вскоре будет две валюты: "суверенный боливар" и petro. Они будут введены в оборот после проведения денежной конверсии, призванной избавить боливар от пяти нулей. После этого национальная валюта Венесуэлы будет переименована в "суверенный боливар".

Также он добавил, что в стране появится "новая система выплат зарплат и определения цен на товары и услуги с привязкой к petro".

"Это будет означать существенное улучшение доходов работников и появления максимальной розничной цены", – сказал венесуэльский президент.

Криптовалюта petro опирается на венесуэльские нефтеносные пески Ориноко, которые считаются крупнейшим месторождением нефти на планете. Она в обращении с апреля и ею теоретически можно платить за товары и услуги в Венесуэле. Однако, насколько активно люди этим пользуются, не известно.

Напомним, в мае 2018 года инфляция в Венесуэле превысила 24 500% в годовом исчислении. Об этом сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман, так как официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.

Правительство Венесуэлы в апреле-2018 в очередной раз подняло минимальную зарплату. С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, минимальный гарантированный доход работающего гражданина составил 2,55 млн боливаров. В то же время, согласно подсчетам экспертов из неправительственных организаций, стоимость продуктового набора на месяц для семьи из трех человек составила 120 миллионов боливаров.

Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся более 800 тыс. венесуэльцев.

При этом президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не объявит дефолт. По мнению Мадуро, страна является жертвой "экономического преследования", несмотря на доскональное выполнение ею всех обязательств по внешним выплатам.