В Венесуэле во время протестов задержали 218 человек

16 протестующих во время демонстраций погибли

Фото: AFP

В Венесуэле во время протестов задержали 218 человек //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/90d/5cc/5c490d5cc7448.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/90d/5cc/5c490d5cc7448.jpg 2019-01-24T08:31:00+02:00 Другие страны 16 протестующих во время демонстраций погибли

В Венесуэле за три дня антиправительственных акций протеста правоохранители задержали 218 их участников. Об этом сообщает неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум".

Ранее мы писали о том, что во время этих демонстраций погибли 16 человек. Личности 13 погибших уже установили. Участники протестов недовольны политикой преемника Уго Чавеса – Николаса Мадуро, ведь страна оказалась на грани дефолта.

Напомним, не так давно парламент Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции, объявил нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро и призвал ряд государств заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в иностранных банках. Парламентарии намерены обратиться с соответствующим призывом к финансовым регуляторам США, ЕС, Чили и Бразилии.

Сайт "Сегодня" уже сообщал, что Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70 процентов голосов, однако парламент Венесуэлы объявил нелегитимным его второй президентский срок.

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