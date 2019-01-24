В Венесуэле во время протестов задержали 218 человек
16 протестующих во время демонстраций погибли
В Венесуэле за три дня антиправительственных акций протеста правоохранители задержали 218 их участников. Об этом сообщает неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум".
Ранее мы писали о том, что во время этих демонстраций погибли 16 человек. Личности 13 погибших уже установили. Участники протестов недовольны политикой преемника Уго Чавеса – Николаса Мадуро, ведь страна оказалась на грани дефолта.
Напомним, не так давно парламент Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции, объявил нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро и призвал ряд государств заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в иностранных банках. Парламентарии намерены обратиться с соответствующим призывом к финансовым регуляторам США, ЕС, Чили и Бразилии.
Сайт "Сегодня" уже сообщал, что Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70 процентов голосов, однако парламент Венесуэлы объявил нелегитимным его второй президентский срок.
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