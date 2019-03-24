В Венесуэле заявляют о "краже" 30 миллиардов долларов

Действующие власти прогнозировано обвиняют во всем американцев за вывоз активов страны из заграничных банков

Фото: AFP

В Венесуэле заявляют о "краже" 30 миллиардов долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/71e/1c2/5c971e1c2798d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/71e/1c2/5c971e1c2798d.jpg 2019-03-24T08:08:09+02:00 Другие страны Действующие власти прогнозировано обвиняют во всем американцев за вывоз активов страны из заграничных банков

С зарубежных счетов Венесуэлы за последние два месяца похитили 30 миллиардов долларов. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Каракасе министр связи и информации этой страны Хорхе Родригес, передает государственный телеканал VTV.

Он считает, что за этим стоит США.

"За последние два месяца было похищено более 30 миллиардов долларов. Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации (президента США Дональда) Трампа", – уверен Родригес.

Напомним, еще в январе депутаты местного парламента заподозрили попытки вывоза из Венесуэлы в Россию 20 тонн золота. Оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию свой "золотой запас".

В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что администрация Мадуро пытается вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай. "Режим Мадуро делает попытки продолжить кражу наших денег. Они пытаются вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай. Призываю Уругвай отказаться от участия в грабеже государственных денег венесуэльского народа".

А тем временем действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро мерещится заговор от США. Он считает, что задержанная властями "террористическая группа" во главе с Роберто Марреро, секретарем лидера оппозиции Хуана Гуайдо, собиралась нападать на больницы и станции метро Каракаса.

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