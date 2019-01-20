В Венгрии прошел многотысячный протест против Орбана и его "закона о рабстве"
Сам премьер-министр считает, что закон служит интересам работников, но протестующие вышли с плакатом "С нас хватит!"
Несколько тысяч венгров вышли на демонстрацию 19 января в Будапеште против премьер-министра Виктора Орбана и нового закона, который критики назвали "законом о рабстве". Согласно этому закону работодателям разрешается просить работников выполнять до 400 часов сверхурочных в год, тогда как текущая норма – 250 часов. Его в прошлом месяце выдвинула правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес". Оппозиционные партии пытались заблокировать голосование, но используя свое подавляющее большинство закон все-таки приняли.
Во время демонстрации протестующие члены профсоюзов и рабочие прошли по центральной улице Будапешта с плакатом "С нас хватит".
"Они полностью игнорируют то, что мы говорим и что мы хотим, и это раздражает", – заявил один из протестующих Лайос Ковач.
Сам премьер-министр считает, что закон служит интересам работников, ведь у них будет законная возможность работать сверхурочно, когда экономика испытывает острую нехватку рабочей силы.
Напомним, что в первый день протестов недовольные венгры пытались взять штурмом штаб-квартиру партии "Фидес" и парламент, но не смогли преодолеть полицейский заслон.
Также новую волну протестов готовят во Франции. Лидеры "желтых жилетов" призвали в социальных сетях сторонников выйти на манифестации в столице и провинции. Местами наиболее массовых акций станут Париж, Бордо, Лион, Тулуза, Лилль, Нанси, Ла Рошель и Руан.
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