В Японии 460 тысяч домов остаются без света из-за тайфуна

В течение сегодняшнего дня также не удастся полностью восстановить электроснабжение

Более 460 тысяч домов в соседней с Токио префектуре Тиба продолжают оставаться без электричества спустя двое суток после того, как над этим регионом прошел сильный тайфун "Факсай". Об этом в среду объявила энергетическая компания-оператор TEPCO.

По данным столичной компании, в течение сегодняшнего дня также не удастся полностью восстановить электроснабжение. Перебои в подаче электричества вызваны масштабными разрывами линий электропередач, к которым привел тайфун. К работам по восстановлению соответствующей инфраструктуры подключены подразделения Сил самообороны страны. Помимо отсутствия энергии в домах, на территории Тибы в ряде районов не функционируют светофоры, что создает затруднения на дорогах. Также остановлены сборочные конвейеры на некоторых заводах.

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"Факсай" стал пятнадцатым по счету тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. В результате его воздействия на востоке Японии, в том числе в столичном регионе, погибли три человека, еще 60 пострадали.

Сейчас тропический шторм ослаб и покинул территорию Японии. Он продолжает движение в Тихом океане мимо побережья северного японского острова Хоккайдо. Скорость ветра в его пределах составляет, по данным метеорологов, 40 м/с.

Напомним, ранее мы писали, что три человека погибли и десятки пострадали из-за тайфуна "Кроса" на западе Японии. "Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году.

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